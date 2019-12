2019: ci hanno lasciato Nadia Toffa, Andrea Camilleri, Luke Perry e Beppe Bigazzi (Di martedì 31 dicembre 2019) Morti 2019 Mancano ormai una manciata di ore e saluteremo il 2019. Come consuetudine della nostra testata, anche quest’anno dedichiamo doverosamente uno degli ultimi post dell’anno a tutti quei personaggi legati al mondo del piccolo schermo che ci hanno lasciato nel corso di questi 12 mesi. La perdita in assoluto più sentita per il pubblico televisivo è stata quella di Nadia Toffa. La giornalista, volto de Le Iene sin dal 2009, è venuta a mancare a soli 40 anni lo scorso 13 agosto, dopo aver lottato contro un tumore. Una battaglia, quella della Toffa, combattuta insieme al suo pubblico, con il quale aveva condiviso la notizia della malattia e il percorso di cure. Commovente e destinato ad entrare nella storia della tv l’omaggio che il 1° ottobre, in occasione della prima puntata della nuova edizione de Le Iene, ha visto riunite in studio ben 100 “iene” ... Leggi la notizia su davidemaggio

Mov5Stelle : Per fornire spazi adeguati ai reparti pediatrici della loro regione, tra il 2016 e il 2017 i portavoce del MoViment… - tuttosport : #Haaland-#Juve, la verità: ecco perché i bianconeri hanno detto no - redazioneiene : Hanno picchiato il nostro Ismaele La Vardera perché era andato a chiedergli del loro reddito di cittadinanza ingius… -