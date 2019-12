Nostradamus, incredibile profezia sul 2020: l’anno della catastrofe inglese (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gli scettici diranno che si tratta della solita bufala, ma in questo caso il mondo sembra davvero andare nella direzione prevista da Nostrasamus… Addio alla Regina, l’Inghilterra non sarà più la stessa Ebbene, manca pochissimo alla Brexit e da mesi si vocifera di un cambiamento epocale che coinvolgerà la corona inglese. Qualcuno lo aveva previsto? Sì, il solito Nostradamus. Stando alla sua previsione, le gerarchie cambieranno: ci sarà un nuovo re. Non è chiaro se il passaggio del testimone avverrà a causa del decesso della Regina Elisabetta o se la regnante abdicherà spontaneamente per lasciare lo scettro a un successore. Nell’immediato si potrebbe pensare a Carlo, ma stando alle voci che arrivano da Buckingham Palace, non sarà lui a prendere il comando. L'articolo Nostradamus, incredibile profezia sul 2020: l’anno della catastrofe inglese proviene da ... Leggi la notizia su velvetgossip

