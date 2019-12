Mette in funzione l’aspirapolvere | si addormenta e il robot le risucchia i capelli

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Una donna cinese, che come tutti gli orientali ha l’abitudine di dormire sul pavimento, aveva messo inilaspirapolvere e poi aveva deciso che mentre illavorava, lei poteva, in tutta tranquillità, riposare. Ma la donna si è propriota e quando ille è passato davanti, le ha preso i, aspirandoli e provocandole un terribile dolore. La donna, a quel punto, per il fortissimo dolore si è svegliata all’improvviso e ha iniziato ad urlare. Ma ben presto si è resa conto che da sola non avrebbe potutorsi al riparo dalaspirapolvere e ha dovuto chiamare aiuto. Quando i sanitari sono arrivati sono riusciti, senza provocarle forti traumi a toglierle idal. La donna che ha 52 anni e vive nella città di Changwon, in Corea del Sud, ha vissuto un’esperienza davvero traumatica. A riportare la ...

