Melissa Satta è incinta Seconda gravidanza per la moglie di Boateng | le prove

(Di lunedì 30 dicembre 2019)e il compagno Kevin Princeaspettano una bambina. In famiglia è tornato il sereno dopo che i due hanno fatto pace e superato brillantemente la crisi che li aveva colpiti qualche tempo fa. Sui motivi della crisi i due non hanno mai voluto sbottonarsi. “Stare insieme è un compromesso”, aveva detto l’ex velina. E quando si trasferì in Germania per seguirlo forse ci fu un contraccolpo pesante data la solitudini di vivere in un luogo in cui non si conosce nessuno e in cui non si parla la lingua locale. Da lì iniziò la crisi che portò alla separazione del gennaio scorso. Per fortuna soprattutto del piccolo Maddox la crisi è durata relativamente poco eè tornato a giocare in Italia anche e soprattutto per stare vicino ai suoi due amori:e il bambino.I due si sono sposati il 25 giugno del 2016 a Porto Cervo, salvo ...

