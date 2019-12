Irama Plume dice addio a Instagram: “24 ore. Poi buio” scrive l’artista (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il cantante Irama Plume abbandona Instagram. Filippo Maria Fanti, in arte Irama Plume è un cantautore italiano. Il suo esordio è avvenuto nel 2016, grazie alla sua partecipazione al 66° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il singolo Cosa resterà. Il successo è arrivato però nel 2018 a seguito della vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 ha preso nuovamente parte a Sanremo con il singolo La ragazza con il cuore di latta. Irama Plume dice addio a Instagram Con un improvviso post su Instagram Irama ha annunciato il suo addio al social. Il cantante ha scritto: “24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo”. I fans sono rimasti senza parole, non si conoscono le cause di questa decisione ... Leggi la notizia su notizie

