Incidente stradale a Brescia | tre i feriti tra cui due ragazze

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Gravea Esine, comune in provincia di. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la Strada Statale 42, qualche minuto prima delle 21.30 di domenica 29 Dicembre 2019. Al momento il bilancio parla di tre, di cui uno in gravi condizioni. Inoltre, il tratto di strada in cui è successo lo scontro sarebbe rimasto chiuso al traffico per più di due ore. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri di Breno, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’. Oltre a loro, sul luogo dell’sono giunte anche l’automedica e le ambulanze di Camunia Soccorso, Sma Pisogne e Croce Rossa, inviate dalla centrale operativa. In base ad una prima ricostruzione, forse a causa dell’asfalto ghiacciato, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, centrando ...

