Crac Etruria:14 a processo,anche Boschi

processo per "bancarotta colposa" a carico di 14 ex dirigenti e membri dell'ultimo Consiglio di amministrazione di Banca Etruria. La citazione diretta a giudizio è esercitata dalla procura di Arezzo. Figura anche Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena:prima volta a processo per la vicenda della banca. Il filone riguarda consulenze per dare un partner alla banca,tali da causare il Crac, ed è costola autonoma rispetto al maxi processo per bancarotta già in corso con altri 25 imputati.(Di lunedì 30 dicembre 2019)

