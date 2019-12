Comuni: Asael, 'rassicurazioni Musumeci non bastano, serve tavolo a tre con Regione e Stato' (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - "A pochissimi giorni dalla chiusura dell'esercizio corrente, l’incertezza dei Comuni di potere contare interamente per competenza sui 115 milioni per investimenti deliberati in bilancio dalla Regione, e concertati in conferenza Regione-Autonomie locali per l'anno in co Leggi la notizia su liberoquotidiano

ilSicilia : Comuni, l’Asael: “Dubbi sull’arrivo di 115 milioni dalla Regione” -