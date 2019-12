Canoa velocità, un 2020 di sfide per l’Italia. Pass olimpici in palio e il sogno di una medaglia a Tokyo (Di lunedì 30 dicembre 2019) II 2020 della Canoa velocità italiana è diviso in due tra kayak e canadese: Manfredi Rizza nel K1 200 e l’accoppiata Burgo-Beccaro nel K2 1000 hanno staccato il Pass per i Giochi di Tokyo già agli scorsi Mondiali, mentre Carlo Tacchini nel C1 1000 e la coppia Santini-Incollingo nel C2 1000 hanno solo sfiorato la qualificazione e dovranno riprovarci appena prima della rassegna nipponica. Per quanto concerne il kayak, Manfredi Rizza ha confermato costantemente nelle ultime uscite il suo status di quinto o sesto al mondo nel K1 200, sia nella rassegna iridata, sia nel Test Event olimpico. Per sognare il podio a cinque cerchi occorre un altro piccolo step da compiere nella prossima stagione. Discorso diverso per il K2 1000 di Burgo-Beccaro: gli azzurri possono competere anche per le prime posizioni, come mostrato sia agli scorsi Mondiali, quando hanno vinto la semifinale, o nel Test ... Leggi la notizia su oasport

