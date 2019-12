Brescia, show di Balotelli nell’amichevole contro il Trastevere (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nell’amichevole che ha chiuso il ritiro del Brescia a Roma, le Rondinelle hanno vinto per 6-0 contro il Trastevere. show di Balotelli Il Brescia ha chiuso il mini-ritiro a Roma con un’amichevole contro il Trastevere (club romano che gioca in Serie D). 6-0 il punteggio finale in favore della squadra di Corini. Il match è rimasto sul risultato di 1-0 (gol di Morosini) fino al 60′, poi la squadra di Corini ha segnato cinque reti (due a testa per Balotelli e Torregrossa, una di Bisoli) nella mezzora finale. Domattina le Rondinelle torneranno ad allenarsi a Brescia in vista dell’impegno di campionato contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

