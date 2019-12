Benevento, Calabrese (FI): “Danni al settore agricolo, servono subito ristori” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il nostro appello, nell’immediato, è che quanto prima gli agricoltori che hanno patito danni alle rispettive colture possano trovare un quanto più tempestivo ristoro. Sulla prospettiva lunga, invece, l’augurio è che si investa con ancora maggiore decisione in chiave di prevenzione”. Pasquale Calabrese, Responsabile del Dipartimento “Agricoltura” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento, interviene a pochi giorni dagli eventi che hanno determinato nuovamente danni al settore agricolo. “Diversi Comuni – evidenzia l’anche Capogruppo della maggioranza consiliare di Cerreto Sannita – già si sono attivati per la declaratoria dello stato di calamità. L’auspicio è che non si debbano attendere tempi biblici, vedi alluvione 2015, per aversi una ... Leggi la notizia su anteprima24

