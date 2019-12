Uomini e Donne anticipazioni | Armando e Barbara insieme | tornano Pamela ed Enzo

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nuova registrazione del parterre senior di U&D Venerdì pomeriggio presso lo studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrate le nuove puntate del Trono over di. Grazie al portale web Il Vicolo delle News possiamo svelarvi cosa è accaduto in trasmissione. Spoiler Trono over: ospitiGli spoiler del parterre senior di, svelano chesono stati gli ospiti di questa puntata. L’ex dama e l’ex cavaliere continuano la loro relazione sentimentale, lei tra pochi giorni gli farà conoscere il suo bambino. L’uomo dichiara di voler un figlio da lei maè più prudente, infatti vuole andarci ancora cauta. Ad un certo puntole ha fatto una sorpresa consegnandole una scatola di rose rosse e con all’interno un bigliettino che recita in napoletano: Mi sono innamorato di te. Poi hanno danzato. Maria De ...

