Picchia compagna 18enne incinta in strada | “Aveva tentato il suicidio”

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un uomo di origini marocchine di 32 anni è stato arrestato dopo averto ladi 18 anniper le strade di Milano. La ragazza di appena 18 anni avevail suicidio sui binari della metropolitana ma era stata tratta in salvo da un dipendente dell’ATM. Secondo le prime informazioni, inoltre, non si trattava della prima aggressione che la giovane subiva dal 32enne. La donna,ancora nelle prime settimane, non aveva mai sporto denuncia e nemmeno in quest’ultimo caso ha voluto farlo. L’uomo, tuttavia, è stato arrestato in flagranza e si trova ora rinchiuso al carcere a San Vittore in attesa del processo. Le accuse che gravano su di lui sono quelle di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di un minore e dal fatto che la donna era. Milano,laLa giustificazione dell’uomo alle forze ...

