Lite furiosa a Uomini e Donne | Maria de Filippi caccia Juan Gemma disperata

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un grande colpo di scena aLuis ha abbandonato il programma Le anticipazioni dirivelano un clamoroso colpo di scena. Nell’ultima registrazione del 27 dicembre,Luis Ciano è statoto dal programma diDe. Il venezuelano dopo essere stato rifiutato daGalgani ha dovuto lasciare lo studio. Ecco tutti i dettagli.in lacrime dice addio aLa puntata diè iniziata con Tina che si è rifiutata di salire sulla bilancia. Intanto,manda in onda un video in cui si vedesfogarsi per quanto accaduto conla settimana precedente. La dama di Torino entrata in studio, si è seduta al centro e ha raccontato di aver vissuto un’illusione durata ben due mesi. La Galgani si è resa conto di essere stata presa in giro e per tale ragione vuole prendere le distanze da. Inoltre ha dichiarato di aver ...

