La riforma della prescrizione è inutile Riformate i processi | se siete capaci

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il punto è semplice anche se sembra sfuggire: può capitare a tutti, davvero a tutti, può capitare a uno dei nostri figli o a uno dei nostri genitori o a qualcuno tra le persone a cui vogliamo bene di finire sotto processo per un motivo qualsiasi. La vita è piena di incidenti in cui incorrono anche le persone normalmente rette, con valori radicati e perfino quelli con un alto sensogiustizia. In tribunale non ci finiscono solo quelli che hanno architettato a lungo un reato per amoreviolenza o per innato spessore criminale, no, in tribunale ci finiscono anche quelli che per una coincidenza di sfortunati eventi e che per qualche leggerezza si ritrovano sotto processo e a volte (giustamente) condannati per un reato colposo. La discriminante è tutta qui: c’è chi vede la giustizia come frusta per punire dei cattivi immaginari che attentano alla sicurezza nazionale (e che ...

LaStampa : Chi ha ascoltato la conferenza stampa organizzata ieri dal Pd sulla riforma della prescrizione ha capito benissimo… - MaxGramel : Il tribunale di Asti ha introdotto in via sperimentale una riforma volta a snellire i tempi della giustizia: l’abol… - FMCastaldo : Questo governo ha senso se va avanti in maniera concreta con un lungo orizzonte temporale. Sulla riforma della… -