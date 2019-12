Gregoretti | Matteo Salvini rischia di essere fregato due volte | pronto il trappolone in

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Gennaio sarà un mese molto delicato per il governo di alleanza Pd-M5s, anzi potrebbeaddirittura decisivo. Uno snodo cruciale è rappresentato dal caso, come evidenziato dall'edizione del 28 dicembre del Corriere della Sera. Il prossimo mese al Senato l'Assemblea sarà chiamata a dec

matteo_1093 : RT @FrancoBechis: Giuseppe Conte sta controllando 'messaggi e whatsapp' dell'epoca sulla nave Gregoretti. In effetti è passato tanto tempo,… - BeautyandMoreDo : Matteo Salvini sotto accusa sui migranti, Di Pietro lo difende: 'Luigi Di Maio è un'ipocrita, un furbastro da quatt… - seneca4949 : RT @ferroice40: Sondaggio sul caso Gregoretti, una manna per Matteo Salvini: 'Per il 68% Di Maio è un opportunista' -