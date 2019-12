Elena Morali Instagram | in reggiseno sulla neve | «Ci fai impazzire!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) La bellissimaha deciso di trascorrere le sue vacanze di Natale in montagna. L’influencer ha pensato bene di condividere alcuni attimi di questa sua avventuracon i suoi numerosi followers. Poche ore fa suha pubblicato una sua foto molto particolare. Il suo outfit “originale” per sciare ha completamente rapito l’attenzione dei suoi ammiratori. Le sue forme esplosive hanno acceso la fantasia di tutti quanti. Impossibile ignorare una bellezza del genere. Adle basta davvero poco per risultare irresistibile. Inoltre, la sua ironia non è passata inosservata. Il post è stato completamente invaso di like e commenti. Leggi anche –>, in costume è paradisiaca: «Che stacco di coscia!»: inLa bellissimaha scelto un look per andare ...

HeyThreshold : Ignoto numero 5, che non è Elena Morali, vende pastori. #ISolitiIgnoti - zazoomblog : Elena Morali Instagram in costume è paradisiaca: «Che stacco di coscia!» - #Elena #Morali #Instagram #costume - Tommaso38271881 : @Elena_Morali Spettacolo assurdo -