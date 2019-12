Al riparo dai botti

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Natale-Capodanno, tempo di viaggi, di vacanze e del solito problema: come ci organizziamo con i nostri animali domestici? Dove li piazziamo? Il problema non è mai di poco conto.Non possiamo sempre portarli con noi. In viaggio si stressano. Ci sono posti dove oggettivamente i nostri animali d’affezione non possono accedere, i cani non possono e non devono, per la loro stessa tutela, essere portati ovunque e, a dirla tutta, amano di più stare in casa che essere trascinati in giro o in luoghi di grande confusione o rumore.Non tutti però gradiscono stare da soli, in casa, soprattutto i cani di piccola e media taglia, quelli propriamente detti di “compagnia” che temono la solitudine.In aggiunta questo è il periodo folle dei fuochi pirotecnici, e dei divieti mai rispettati. Dunque lasciare cani da soli in casa può essere un rischio. Da ...

caterinacorda1 : RT @GiancarloDeRisi: #Israele. Bambini spaventati cercano riparo dai razzi lanciati dai palestinesi da #Gaza. Quando gli israeliani difendo… - isladecoco7 : RT @GiancarloDeRisi: #Israele. Bambini spaventati cercano riparo dai razzi lanciati dai palestinesi da #Gaza. Quando gli israeliani difendo… - Maria89828556 : RT @GiancarloDeRisi: #Israele. Bambini spaventati cercano riparo dai razzi lanciati dai palestinesi da #Gaza. Quando gli israeliani difendo… -