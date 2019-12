Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) "Quando lae', mi piace e mi diverto: cosi' tiro sempre a tutta". Eccola qui la spiegazione che l'azzurro Dominikha fornito per raccontare questo suo ennesimo trionfo a Bormio.in 1.49.56 ha infatti vinto la discesa di coppa del mondo sulla, una delle piu'' massacranti e difficili al mondo, valida come recupero di quella annullata sabato scorso per maltempo in Val Gardena. Per Domme, altoatesino di 30 anni, e' la quarta vittoria in discesa su questaed anche la terza in serie. In piu' ha pero' vinto l'anno scorso anche il superG domando laanche in questa disciplina. Con cinque vittorie in totale e' definitivamente lui il re di questache un tempo era territorio esclusivo di caccia di austriaci e americani. Per l'azzurro e' stata la 17/a vittoria ed il 35/o podio in carriera mentre nel palmares ha pure il titolo mondiale di ...

SkySport : ? #UltimOra #Sci ???? Dominik #Paris vince la discesa libera di #Bormio ?? L'azzurro precede #Feuz (SUI) e #Mayer (AUT… - ilfogliettone : L'azzurro Paris re della Stelvio: 'Con pista difficile mi diverto' - - sportface2016 : Domink Paris vince a Bormio e porta l'Italia a 188 vittorie nella Coppa del Mondo maschile. Successo n.17 per… -