Documenti per assunzione | quali presentare al nuovo datore

Leggi la notizia su leggioggi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dalla Certificazione Unica fino alle coordinate bancarie, sono molte le informazioni e iperda fornire alla nuova azienda in caso di cambio lavoro. Cerchiamo di riassumerle tutte in modo da non farsi cogliere impreparati o ricevere brutte sorprese in sede di conguaglio di fine anno o dichiarazione 730. Novità e aggiornamenti in tema lavoroper: Certificazione Unica Chi viene assunto da una nuova azienda in corso d’anno deve farsi rilasciare dal vecchiodi lavoro la Certificazione unica. In questo modo la nuova azienda terrà conto nel conguaglio di fine anno anche dei redditi percepiti nel precedente rapporto. La Certificazione unica dev’essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui alla suddetta data non siano ancora stati liquidati dei compensi, i 12 giorni decorrono dall’erogazione delle somme.per ...

fattoquotidiano : Mimmo Lucano, nuovo avviso di garanzia per l’ex sindaco di Riace: “Rilasciò documenti di identità a immigrati senza… - LegaSalvini : NUOVA TEGOLA PER MIMMO LUCANO - ParamountItalia : “Era Lola in pantaloni. Era Dolly a scuola. Era Dolores sulla linea punteggiata dei documenti. Ma nelle mie braccia… -