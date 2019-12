Apre gas e minaccia agenti con accendino | arrestato 40enne

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – Sono stati glidella Polizia di Stato del commissariato Esposizione e del Reparto volanti ad arrestare unitaliano, per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonchè per furto di energia. E’ accaduto alle 18.30 del 24 dicembre quando i poliziotti sono intervenuti in un appartamento del Laurentino, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in forte stato di agitazione. Entrati nell’abitazione sita al V piano, glihanno sentito subito un forte odore di gas, provvedendo immediatamente a far evacuare lo stabile. All’interno dell’appartamento hanno trovato un uomo, risultato poi essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che quando ha visto entrare gliha preso in mano unndo di far esplodere l’appartamento. Vista la situazione di estremo pericolo i poliziotti lo hanno ...

