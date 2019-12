Papa Francesco pubblica un presepe ‘moderno’ su Instagram | a favore della parità dei sessi

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Anchehato sul suo profilol'immagine di uninsolito: si tratta di unanti-sta, in cui a cullare Gesù Bambino è San Giuseppe, mentre la Madonna si riposa su un giaciglio accanto. La foto,ta ieri, fino ad ora ha ottenuto oltre 366mila 'like'.

Pontifex_it : Oggi è il giorno giusto per avvicinarci al tabernacolo, al presepe, alla mangiatoia, per dire grazie. Accogliamo il… - Pontifex_it : L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità ferita. Sciolga il nostro cuore spesso indurito ed egoista e ci renda stru… - Erriders : Francesco Papa definisce cimiteri i mari dei migranti costretti a traversarli su canotti. Ma i cimiteri hanno tombe… -