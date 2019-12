Ghilandi I T W ”Ancelotti? Abbiamo un grande manager che ci guida”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019)(Italian Toffees Wall): Ancelotti è un sogno, ora ci guida unDavide, presidente Italian Toffees Wall, ha parlato a Radio Sportiva per commentare il debutto di oggi di Ancelotti, ex allenatore del Napoli, sulla panchina dell’Everton. Queste le sue parole: SULL’EVERTON E ANCELOTTI “Da quattro anni è arrivato un nuovo investitore in società. Ha acquisto il pacchetto di maggioranza del club efatto delle stagioni interessanti dopo aver fatto delle spese importanti. L’arrivo di Ancelotti è un sogno per noi, ci ha sorpreso. Oraunche ci guida”. Conclude. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Koulibaly – Quattro club di Premier sul senegalese Pedullà – Pronta la prima cessione per gennaio in casa Napoli Paredes-Napoli – Si inserisce la Juve che scarica Emre ...

