(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tutti i telespettatori del programma Live, non è la D’Urso, ricorderanno sicuramente la lite furibonda avvenuta traD’Urso. Il telecronista, ospite attraverso un collegamento, insultò pesantemente la padrona di casa generando in lei una reazione estrema. La donna, infatti, chiuse bruscamente il collegamento spegnendo il microfono al suo interlocutore. A distanza di un po’ di tempo, però, il telecronista èto adella vicenda ed ha rivelato un inedito retroscena accadutofa. La rivelazione diNel corso di un’intervista nella trasmissione “Il Punto”, condotta da Malina Gorio,ha commentato la brutta lite avuta conD’Urso ed ha aggiunto interessanti dettagli in merito alla vicenda. La confessione clou risiede nel fatto che il telecronista pare sia stato molto ...

Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Sergio Vessicchio torna a parlare di Barbara D'Urso: ecco cosa gli fece mesi fa - - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Durante la diretta di Live #noneladurso Sergio Vessicchio, radiato dall'Ordine dei giornalisti, attacca @carmelitadurs… - Pinapirino2 : @carmelitadurso Buffona sei una buffona ritirati fai meglio e vai avvanculo w Sergio vessicchio. Per natale la madr… -