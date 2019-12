Natale | caldo record in tutta Italia e acqua alta a Venezia

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Stefano Damiano A Torino la temperatura ha sfiorato i 18 gradi. Ala marea ha raggiunto i 119 cm alle 8:05 Quest'anno, per glini vigilia e giorno disenza cappotto. Il nostro Paese sta vivendo un'ondata dicon la temperatura che ha toccato punte tra i 18 e i 20 gradi inla riviera di Ponente mentre la notte disarà ricordata dai torinesi come la più calda degli ultimi 150 anni. Difatti, secondo l'osservatorio della Società Meteorologicana poco dopo mezzanotte a Torino si è registrata una massima di + 17,8 °C, valore registrato l'ultima volta nel 1865. Responsabile di questa ondata diè il vento di foehn che ha surriscaldato un'aria già tiepida in origine (registrati +9 C a 1500 m sulle Alpi), portando il termometro su livelli da serata primaverile. L'Europa sembra spaccata in due dal meteo. Difatti si registrano 22 ...

