Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’operazione congiuntaè praticamente quasi conclusa. I due calciatori arriveranno al Napoli a giungo per un affare complessivo con ildi 30 milioni. Soprattutto sul fronte, il Napoli ha già l’in tasca con tutte le parti per un quinquennale. Più lunghi invece i tempi perche non sembra aver ancora preso una decisione definitiva. Il Marocchino, secondo quando riporta oggi ladello Sport sarebbe in attesa per capire se puòuna nuova offerta magari dall’Inter o dall’Atalanta. Ma Inter e Atalanta restano decisamente defilate al momento. Il Napoli è nettamente davanti a tutti per la tempestività e la chiarezza con cui ha agganciato ilproponendo l’operazione. L'articolocolilNapolista.

napolista : Gazzetta: #Amrabat-#Rrahmani, accordo fatto col Verona, dovrebbero arrivare a giugno L’unico ostacolo resta il mar… - SiamoPartenopei : Gazzetta annuncia: doppio affare Napoli-Verona, Amrabat e Rrahmani arriveranno a giugno! I dettagli - frapietrella : Primo pezzo per G+, il nuovo progetto sul sito della @Gazzetta_it a pagamento. Per chi vuole saperne un po’ di più… -