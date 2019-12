Cantù, travolto da un’auto mentre è in bici: 37enne soccorso con l’elicottero, è grave (Di martedì 24 dicembre 2019) Un uomo di 37 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla propria bici. L'incidente si è verificato nella notte a Cantù, in provincia di Como, sulla via per Alzate. Il 37enne è stato soccorso dal 118: trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese, è ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni.

