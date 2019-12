Sonia Bruganelli chiede a Babbo Natale un orologio da 30mila euro Ma il web non approva

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Francesca Galici Altre polemiche per, che nella sua lettera aha chiesto in regalo uncon diamanti il cui valore supera iI ritardatari stanno ultimando di scrivere le lettere ae tra loro c'è, che ha scelto Instagram per una richiesta molto particolare ma, soprattutto costosa. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, che in più di un'occasione ha fatto insorgere la rete. Anche stavolta l'epilogo non è stato diverso. "Caro... Ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua", ha scritto l'imprenditrice con la solita ironia, sotto la foto di un costosissimo. Un regalo molto impegnativo che la maggior parte delle persone non si può permettere. Si tratta di un modello classico di un noto brand di ...

