Samira El Attar | per la Procura il marito sta depistando le indagini

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si stringe sempre più il cerchio attorno alla scomparsa diEl. Gli inquirenti ormai hanno abbandonato la pista del sequestro e stanno indagando suldella madre 43enne scomparsa lo scorso ottobre. Nelle loro mani, ci sarebbe una possibile arma del delitto e un lungo elenco di strani fatti che non tornano. Ilindagato per omicidio Nei giorni scorsi è stato reso noto che ildiElè indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il pm Francesco D’Ambrosca infatti ha ritenuto necessario che l’indagine prendesse questa piega, nient’affatto convinto della posizione del. Sarebbero troppi infatti gli elementi che non tornano nell’indagine sulla madre scomparsa dopo aver portato la figlia a scuola, a Stanghella (Padova).Lainfatti è al lavoro per capire se il ritrovamento delle scarpe e di altri oggetti ...

