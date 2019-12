Piggy il cucciolo abbandonato (Di lunedì 23 dicembre 2019) Piggy, un tenero cucciolo, era stato abbandonato da qualche orribile creatura e lasciato all’interno di una busta blu senza né cibo né acqua in balia del suo terribile destino. La fortuna di Piggy furono dei ragazzi, che quando passarono da quelle parti sentirono dei lamenti e non appena avvicinati al posto dove provenivano si resero conto che c’era una vita in pericolo! Allertarono subito un’associazione della zona che intervenne immediatamente. Il cucciolo era in stato di abbandono e in pessime condizioni di salute, i volontari molto preoccupati allertarono subito il loro veterinario, caricarono in macchina il cucciolo, che si fece tranquillamente prendere, e lo portarono velocemente in clinica. Una volta dal veterinario quest’ultimo fece subito delle analisi per ...

