Pietro Genovese | la sorella | “Le ragazze sono morte solo per colpa loro”

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Emmadi, nella bufera per un post su Instagram con cui difende il giovane accusato di omicidio stradale: “Investire era inevitabile”. “davvero distrutta per quelle due povereche hanno perso la vita, immagino il dolore della famiglia e degli amici, ma laè stata loro, che per non fare … L'articolo, la: “Leperloro” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Unomattina : Un terribile incidente sabato notte a Roma. Due ragazze di 16 anni, Gaia e Camilla, sono state travolte dal Suv gui… - fattoquotidiano : Incidente Ponte Milvio, disposta l’autopsia sui corpi di Gaia e Camilla. Pietro Genovese: “Non le ho viste, sono pa… - MediasetTgcom24 : Incidente mortale a Roma, le urla e le lacrime di Pietro Genovese: 'Sono passato con il verde, non le ho viste'… -