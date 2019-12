Maltempo | Soccorso Alpino per 2 cani nel fiume | uno è morto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019)in azione, ieri, per salvare duefiniti nel torrente Farnocchia in Alta Versilia a causa del. Uno e’ salvo, l’altro purtroppo e’. Le operazioni hanno visto i tecnici delprocedere al recupero degli animali. Ce l’hanno fatta a portare in salvo un cane, mentre l’altro purtroppo e’ deceduto quando i soccorritori lo hanno raggiunto. E’ stato un intervento complicato dall’impetuoso flusso di acqua dovuto alle precipitazioni abbondanti. Le operazioni sono durate un paio d’ore su un terreno particolarmente ripido e infido, scivoloso per la pioggia.L'articoloper 2nel: uno èMeteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Imperia, potenziato il dis… - alfredosalzano : MALTEMPO: NEL SANNIO VIGILI FUOCO A LAVORO, CIRCA 200 RICHIESTE DI SOCCORSO DA IERI | Tv7 Benevento -