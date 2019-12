Fine vita | processo Cappato a Milano La pm | “Il fatto non sussiste | va assolto”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Aè ripreso ila Marcoin Corte d’Assise, dopo la sospensione per la decisione della Consulta sul. Per l’esponente dei radicali, accusato di aiuto al suicidio nella morte di Dj Fabo, si attende una sentenza di assoluzione: secondo la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano “ilnon”. Citando la sentenza della Corte Costituzionale, il pm ha sottolineato come esistano tutti i quattro requisiti indicati per escludere la punibilità: “pertanto la conclusione è chevada assolto”. Mentre era in aula,ha ricevuto la notizia della morte della madre, malata da tempo: i suoi legali hanno chiesto e ottenuto una breve sospensione dell’udienza, durante la quale ha passato qualche minuto con la moglie, per poi rientrare in aula prima degli interventi della difesa. Anche il procuratore Siciliano ha ...

