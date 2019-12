Protesta Conad | il gesto di solidarietà dei dipendenti di Rozzano

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Lache indigna isi è trasformata in undiper i lavoratori dell’ex Auchan di. A seguto dei vari incontri richiesti con il Ministero dello Sviluppo Economico, i lavoratori si sono ritrovati un dono: l’azienda ha regalato un pandoro ad ognuno. Tuttavia, un gruppo didi(nell’hinterland milanese) ha rifiutato il regalo aziendale per devolverlo alle persone che ne hanno più bisogno. Insieme al presente, però, hanno voluto veicolare un messaggio anche all’azienda: “Per Natale non voglio il pandoro, voglio il lavoro”.I lavoratori dell’ex Auchan disi sono distinti per undia margine delle proteste dei. L’azienda, infatti, aveva regalato loro un pandoro per le feste natalizie, ma ihanno ...

