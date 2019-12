Verissimo | Federica Panicucci e la confessione su Marco Bacini | “Lui è gelosissimo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Vorremmo sposarci“. Rivelano il loro desiderio di matrimonioa “” durate la loro prima intervista di coppia con la padrona di casa del programma di Canale 5, Silvia Toffanin. La conduttrice di “Mattino Cinque”, da sempre molto riservata quando si tratta di vita privata, poi spiega: “mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale“. La coppia è insieme dal 2016. Per lasarebbe il suo secondo matrimonio dopo quello con dj Mario Fargetta celebrato nel 2006 dopo dieci anni di fidanzamento e durante il quale sono nati due figli, Sofia e Mattia. La separazione arriva nel 2015, l’anno prima dell’inizio dell’amore con, l’imprenditore 43enne che possiede il marchio di moda “Rude is cool”. ...

