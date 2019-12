Se i licenziati si suicidano i manager vanno in galera

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nicola Porro Quando la Francia le cose le fa a differenza nostra, usa la ghigliottina. Anche se in senso metaforico. La storia di France Telecom e della condanna del suo ex amministratore delegato e di due dirigenti ufficializzata ieri, è clamorosa. Sono stati condannati al carcere, più o meno un anno, perché ritenuti responsabili oggettivi di un'ondata di suicidi che interessò vari dipendenti dell'ex monopolista una decina di anni fa. Trentanove suicidi sono più che un'epidemia, sono ovviamente un dramma. Ma drammatica era la situazione dell'azienda che dovette fare un piano di «lacrime e sangue», appunto, per ridurre drasticamente il personale che era a quota 120mila persone. E gli estensori di quel piano sono stati oggi giudicati responsabili di quelle morti. La ghigliottina è la cattiva coscienza della giustizia penale e di piazza della Francia. Dove con la protesta non ...

