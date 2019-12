Roma | le luminarie di Natale tornano ad accendere Via Veneto con 180 000 led

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo diversi anni ledia via. 180.000 luci a led sono state disposte da Acea su 120 alberi nella strada della Dolce Vita, grazie all'impegno dell'Associazione Viae diCapitale. Presente all'inaugurazione anche la sindaca Virginia Raggi e l'ad di Acea Antonio Donnarumma.

pipoli12 : RT @visit_lazio: ??Fino al 6 gennaio, ”Natale in Arte” invade #Tolfa con film, mostre, concerti, luminarie, e poi il Villaggio di #BabboNata… - SerafiniGiusep1 : RT @visit_lazio: ??Fino al 6 gennaio, ”Natale in Arte” invade #Tolfa con film, mostre, concerti, luminarie, e poi il Villaggio di #BabboNata… - OriPav : RT @visit_lazio: ??Fino al 6 gennaio, ”Natale in Arte” invade #Tolfa con film, mostre, concerti, luminarie, e poi il Villaggio di #BabboNata… -