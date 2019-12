Migrante in cella, polizia locale alla "gogna" per lo scatto (Di sabato 21 dicembre 2019) Biance Elisi Bufera sullo scatto postato dalla polizia locale di Opera, nel Milanese, che raffigura un Migrante dietro le sbarre. Il sindaco: "Solidarietà agli agenti" “Stamattina a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, che lamentavano un soggetto teso ad infastidire le persone nell'area mercato di Opera, personale del Corpo è intervenuto per le attività di rito. La persona è in stato di fermo e sono in corso gli accertamenti”. È il testo scritto dalla polizia locale di Opera, nel Milanese, a corredo di uno scatto che in queste ore sta sollevando un dibattito infuocato. Nell’immagine, infatti, si vedono i due caschi bianchi che hanno eseguito il fermo "in posa" davanti alla cella di contenimento. Al di là delle sbarre l'uomo, un immigrato, con il viso coperto dai pixel. Un’accortezza, quella di aver camuffato l’identità dello straniero, che non è servita a evitare ...

