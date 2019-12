Maltempo Friuli | auto travolta dalla corrente | un morto

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Gravissimo incidente in provincia di Pordenone nella mattinata di sabato 21 dicembre a causa delche ha colpito il. Un uomo èdopo essere stato travoltodel fiume mentre era al volante della sua. Stando alle prime informazioni la vittima avrebbe transitato in un tratto di strada chiuso al traffico proprio a causa dell’allerta meteo. Le indagini sono in corso.Stando ad una prima ricostruzione, la tragedia si sarebbe consumata nella notte tra venerdì e sabato, attorno all’1,30 di notte. L’uomo al volante avrebbe deciso di oltrepassare la barriera che segnalava la chiusura della strada, convinto di essere in grado di raggiungere l’altra sponda nonostante la massiccia presenza d’acqua sulla carreggiata dovuta alle piogge. Ladel fiume si è però dimostrata ...

