Filetti di alici ritirati dai supermercati | contengono aflatossine

Conad ritira Filetti di Alici in vasetti per rischio chimico - l’avviso del Ministero della salute : Come spiega l'avviso del Ministero, il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a seguito di alcuni esami effettuati su alcuni campioni del prodotto in autocontrollo che hanno riscontrato la presenza di Istamina oltre i limiti di legge. Iclienti che hanno già acquistato i vasetti e fossero in possesso di confezioni appartenenti al lotto indicato sono invitati a non consumarli.Continua a leggere

