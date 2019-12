Trono over, Gianni Sperti manda a quel paese Juan Luis: “Sei bugiardo, vai a fa…” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Durante la puntata di oggi, Gianni Sperti si è schierato con Gemma. Anche l’opinionista non crede alla buona fede del cavaliere napoletano e decide di mandarlo sonoramente a quel paese. Gemma è in lacrime e Gianni insulta Juan Luis Sperti invita Juan Luis ad abbandonare la trasmissione, perché, sempre a detta dell’opinionista, sarebbe palese alla qualunque che Ciano stia mentendo. Juan Luis si altera e inizia a rispondere in malo modo all’opinionista. Gemma, nel frattempo piange disperata: pensava di aver trovato l’uomo giusto, quello dei suoi sogni, ma la frequentazione sta andando male, così tanto che anche Gianni e Tina si trovano a prendere le parti della dama di Torino. Il tutto sfocerà in un abbraccio… L'articolo Trono over, Gianni Sperti manda a quel paese Juan Luis: “Sei bugiardo, vai a fa…” proviene da Velvet Gossip.

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trono over