L’Avellino riparte da Izzo e Circelli, ma non solo: ecco la compagine societaria (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLuigi Izzo Avellino – Cinque persona al capo dell’Us Avellino 1912. Nella compagine societaria non ci sono Luigi Izzo e Nicola Circelli, ma bensì altre tre persone. ecco Renato De Lucia, ingegnere nel campo delle costruzioni amico del neo presidente dei lupi; Andrea Riccio della Innovation Football di Ariano Irpino e Sabatino Autorino della Sacitek. Al momento le quote sono distribuite con 25% a testa tra Izzo, Circelli e Izzo il restante è suddiviso tra De Lucia e Autorino. Della compagine societaria non fa parte Nicola Di Matteo. Tra i presenti in sala stampa anche il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa che già ha avuto di conoscere la nuova compagine societaria nelle scorse settimane. “Il nostro obiettivo è trarre il massimo dalla stagione attuale stagione – spiega Izzo – Vogliamo partire ora per gettare le basi ...

