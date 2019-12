CorMez | il 4-3-3 di Gattuso per riportare Insigne al gol

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Domenica Lorenzoripartirà dal Sassuolo, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Nove mesi dopo, il capitano tornerà proprio dove è cominciata la sua crisi. “Lorenzodal Sassuolo (fece gol) a Sassuolo, una parabola discendente, con picchi isolati e un rendimento che ha disatteso ogni aspettativa”. Tocca aprovare a far tornare il capitano al gol. E la gara di domenica diventa importantissima anche a livello simbolico. “in Emilia, nove mesi fa, la prima dichiarazione amara dopo il gol del pareggio e i fischi ancora forti del San Paolo giorni prima con la Juventus: aveva sbagliato un rigore. Dal Sassuolo al Sassuolo, con una sostituzione fresca fresca alla prima dial San Paolo contro il Parma.ha deluso ancora, ma Rino lo ha difeso. E ancora una volta dagli spalti del San Paolo sono piovuti fischi”. E’ Lorenzo il ...

