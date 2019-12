Tuttosport | ricusato Piacci per l’arbitrato sulle multe

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gattuso e il presidente De Laurentiis si sono messi al lavoro per cercare di chiudere definitivamente questo periodo negativo che dura oramai da troppo tempo, per farlo occorre innanzitutto tornare a vincere domenica contro il Sassuolo, come scrive. Ma può bastare solo il lavoro sul campo? No, fino a quando la squadra dovrà parlare quotidianamente con gli avvocati. Una conciliazione tra le parti non è da escludere, ma la situazione è al momento delicata, tanto che alcuni legali hannoil giuslavorista Brunodesignato dal Napoli per l’arbitrato relativo alle. La ratio della richiesta ha come fondamento le linee guida per l’arbitrato internazionale. Il regolamento internazionale prevede che un arbitro non può avere più di tre incarichi nel corso di due anni, èera già stato nominato per 25 volte, compreso il caso Higuain. Nel caso ...

