Truffa a correntisti Pop.Bari,indagini

Decine di nuovi fascicoli di indagine sono stati aperti dalla Procura diper l'ipotesi diaggravata ai danni dei risparmiatori della Banca Popolare di. Per ora sono tutti a carico di persone da identificare. Lescaturiscono dalle denunce depositate dai risparmiatori negli uffici giudiziari. L'ipotesi è che dirigenti della banca non abbiano informato i clienti dei rischi connessi all'acquisto di titoli, manipolando la profilatura dei rischi per collocare strumenti finanziari inadeguati ai clienti(Di giovedì 19 dicembre 2019)