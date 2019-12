Napoli | Capodanno col botto | in città arriva Ringhio DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gennaro Ivan Gattuso èto da pochissimo sulla panchina delprendendo il posto di Carlo Ancelotti. Subito problemi per l'ex tecnico del Milan che è incappato in una sconfitta contro il Parma. Ora il Sassuolo domenica sera per reagire. Intanto inl'entusiasmo è alle stelle. A testimonianza di tutto ciò c'è una new entry nel pacchetto dei fuochi d'artificio napoletani. Dopo "A bomb 'e Maradona"", unil cui nome è ispirato al neo-allenatore. Ora i tifosi delsperano che il, nel senso positivo del termine, lo faccia Gattuso.

radiocampania : Su Radio Campania Ora In Onda Capodanno 2020 Lamè - #Lamè - 100x100Napoli : Dedicato un botto di Capodanno a #Gattuso - Napoliflash24 : Notte di Capodanno: a Napoli Bollani e Silvestri per il concertone