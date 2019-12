Emanuele Castrucci | il professore pro Hitler evita il licenziamento andando in pensione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019), ildi filosofia del diritto che aveva twittato a favore di, ha chiesto e ottenuto di andare in. La richiesta delha così bloccato la domanda di destituzione che ne avrebbe provocato il. Il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, ha disposto con decreto il collocamento india decorrere dal 1 gennaio 2020. Il docente è nato a Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia, il 3 giugno 1952 e ha già maturato l’età pensionistica, pur potendo rimanere in attività accademica fino ai 70 anni. Giovedì mattina si è riunita la sezione riservata ai professori di prima fascia del collegio di disciplina dell’università, per esaminare “gli atti trasmessi dal rettore in relazione alla proposta di sanzione per il prof.“. Durante la riunione, il collegio ...

