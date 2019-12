Autovelox non tarato | come fare efficace ricorso e vincerlo

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 19 dicembre 2019)nonSi sa che una materia in cui i ricorsi … L'articolononproviene da Termometro Politico.

FI_Parlamento : RT @simonebaldelli: Chi sceglie di occuparsi in Parlamento di temi concreti come #multe, #autovelox, #trasparenza sui proventi delle sanzio… - LorenaMilanato : RT @simonebaldelli: Chi sceglie di occuparsi in Parlamento di temi concreti come #multe, #autovelox, #trasparenza sui proventi delle sanzio… - simonebaldelli : RT @simonebaldelli: Chi sceglie di occuparsi in Parlamento di temi concreti come #multe, #autovelox, #trasparenza sui proventi delle sanzio… -