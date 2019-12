Resident Evil 8 è realtà? Capcom sembra essere al lavoro su un nuovo gioco

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Solo pochi giorni faha reso ufficiali le voci che sentivamo da mesi e ha rivelato al mondo il remake di3. Tuttavia,che dopo il successo di7,stia già preparando uncapitolo. Ciò sarebbe stato reso ufficiale attraverso una e-mail indirizzata ai membri del programmaAmbassador.L'utente di Resetera, Jawmuncher, ha pubblicato questa email in cui vengono mostrate le ricompense disponibili per chi aderisce al programma. Poche righe sotto si legge: "Inoltre, come offerte limitate agli ambasciatori, abbiamo inviti a una sessione di test didel nostro titolo non ancora annunciato e posti prioritari presso il nostro stand di".Nella mailnon fornisce nessun dettaglio aggiuntivo riguardo il, tuttavia, le voci di qualche mese fa su un possibilecapitolo in arrivo per le console di prossima ...

