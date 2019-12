Giornata del migrante | Sophia | «Parte solo chi è costretto»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Partorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoPartorire in CongoCosa significa lasciare tutto? Essere costretti a farlo.l’ha scoperto di notte, una di quelle in cui le milizie Mai Mai sono arrivate nel suo villaggio, in Sud Kivu. Hanno radunato gli uomini e i bambini davanti alla chiesa poi hanno iniziato a entrare nelle capanne. Così è iniziata la violenza su tutte le donne, abusate più volte, da più uomini.è stata violentata per cinque volte «ma non sono rimasta incinta e non ho preso nemmeno l’Hiv. Sono stata fortunata», racconta a Franco De Giorgio,Primario del Pronto Soccorso di Bolzano e presidente degli aderenti di WeWorld Onlus, ...

AmorosoOF : Lunedì 23 dicembre la giornata di Italia 1 sarà dedicata ad Ale. ?? Ore 18.25: video di Immobile 10+1 in anteprima… - matteograndi : Ripasso per indignati compulsivi. Checco Zalone non era omofobo in Che Bella Giornata. Non era a favore del para… - Raiofficialnews : La serie #IMedici supera 3milioni 800mila spettatori e con il 17,5% di share si conferma il programma più visto del… -